КПВВ у Щасті: у міністерстві розповіли, яким буде "перехід"

Українська влада вирішує, де можна буде облаштувати КПВВ у Щасті Луганської області, про що нещодавно було досягнуто домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський у програмі «Насправді: Донбас» в ефірі телеканалу «ДОМ».

«Є останні домовленості в рамках Тристоронньої контактної групи про відкриття двох КПВВ. Це в Золотому, на підконтрольній українському уряду території вже побудовані певні комплекси будівель і споруд. Це пов'язано з режимною територією, також сервісною територією, де зможуть люди отримувати ті чи інші послуги, а також йдеться про Щастя», - повідомив він.

За словами чиновника, з боку української влади у Щасті вже ведуться роботи і підшукується місце, де в найближчому майбутньому буде облаштований комплекс контрольного пункту в'їзду-виїзду.

«Буквально цього тижня робоча група, до якої увійшли представники і Мінреінтеграціі, а також інших, перш за все місцевих органів влади, визначає разом з військовослужбовцями, де саме можна буде облаштувати, власне, і режимну територію, і сервісну територію для наших громадян», - прокоментував ситуацію заступник міністра.

Він також заявив, що за умовами домовленостей окупаційній владі угруповань «ДНР» і «ЛНР» на будівництво КПВВ, як у Золотому, так і в Щасті, дано чотири місяці.

«У рамках домовленостей визначено строки в межах чотирьох місяців. Тобто ми очікуємо, що за чотири місяці окупаційна влада все-таки виконає свої обов'язки і змонтує або побудує певний комплекс будівель і споруд, щоб наші громадяни все-таки якимось чином могли зайти на підконтрольну українському уряду територію. І, зі свого боку, ми також взяли зобов'язання у Щасті, оскільки в Золотому вже побудовано, передбачити ті необхідні для наших людей приміщення», - розповів Замлинський.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау повідомила, що планується відкриття двох нових КПВВ на Донбасі - в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.