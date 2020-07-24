Окупанти "гальмують" пропуск громадян через КПВВ - прикордонники

Представники російсько-окупаційних військ на Донбасі дуже повільно здійснюють пропуск громадян з окупованих районів.

Про це повідомила помічниця начальника Донецького прикордонного загону - начальник пресслужби Валерія Карпиленко, йдеться у відео на сайті ДПСУ

"Пропуск громадян із тимчасово окупованої території України представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно. Так, до контрольованої території України прослідували всього 16 осіб та 2 транспортних засоби. Громадяни наголошують, що бойовики пропускають дуже повільно і поривчасно, тобто маленькими групами", - поінформувала Карпиленко про сьогоднішню ситуацію на КПВВ.

Вона додала, що прикордонники та правозахисники постійно інформують громадян про можливі ризики непропуску окупантами.

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Карпиленко нагадала про обов'язкове встановлення тими, хто прямує в Україну, додатку "Дій вдома", і додала, що це можна зробити на пункті пропуску, оскільки там працює Wi-Fi.

Як повідомлялося, лінію розмежування на Донбасі нині можливо перетнути через КПВВ «Станиця Луганська», «Мар’їнка», «Новотроїцьке».

Фото: ДПСУ