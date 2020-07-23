Зеленський анонсував будівництво хабів на КПВВ з магазинами й аптеками

Найближчим часом розпочнеться реалізація програми з будівництва хабів із аптеками й продуктовими магазинами на КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час підходу до ЗМІ із Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою в ході огляду пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будемо будувати, найближчим часом почне будуватися програма таких хабів на всіх КПВВ, де буде все сучасне - від аптеки до продуктового магазину, до інших адміністративних послуг”, - сказав Зеленський.

Далі буде...