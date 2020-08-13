Для в’їзду українців в умовах пандемії зараз відкриті 42 країни - Кулеба

Для в’їзду українців в умовах пандемії наразі відкриті з певними обмеженнями або без них 42 країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня країн, які відкриті для подорожей українців, було 38, за тиждень їх кількість збільшилася на чотири. Додалися Республіка Вірменія - туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції, а також Буркіна-Фасо, Того і Республіка Чад", - сказав Кулеба.

Міністр також закликав українців перевіряти актуальну інформацію щодо умов в'їзду в ту чи іншу країну за допомогою онлайн-мапи tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу 6 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 38 країн, куди можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови та Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.