Київ та 11 регіонів не готові до послаблення карантину

В Україні станом на 13 серпня Київ та 11 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, поки що не готові до пом’якшення карантину м. Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

Щодо АР Крим та Севастополя дані відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтверджено 86140 випадків COVID-19, з них за добу – 1592.