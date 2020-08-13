Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 21 мільйона

Станом на ранок 13 серпня у світі зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 20 806 965 випадків COVID-19 747 258 - летальні, 13 706 688 осіб одужали. 1% або 64 608 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).

За ніч було зареєстровано 9 586 нових випадків, з них 5 858 в Мексиці та понад тисячу в Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 847 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 737.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу виявлено 1433 випадки зараження коронавірусом. Станом на 12 серпня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 84 548.