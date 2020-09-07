Міносвіти просять пустити до школи молодші класи в “червоній” зоні

Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА звернувся із листом до Міністерства освіти і науки з проханням дозволити очне навчання учнів початкових класів у школах регіонів, віднесених до "червоної" зони епіднебезпеки.

Про це під час зустрічі із батьками школярів повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки обласної адміністрації Надія Періус, передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі червона зона карантину встановлена у 6 регіонах нашої області. Тут можлива лише дистанційна форма навчання. Але ми у департаменті освіти сьогодні підготували і відправили до Міністерства освіти і науки України листа з ініціативою. Там ми попросили урядовців розглянути можливість і дозволити саме дітям початкової ланки і дітям дошкільного віку розпочати функціонування цих закладів", - сказала освітянка.

Присутні на зустрічі батьки зі свого боку передали обласним чиновникам звернення, в якому просять відновити очну форму навчання у регіонах, віднесених до “червоної” зони.

Вранці 7 вересня кілька десятків невдоволених дистанційним навчанням батьків вийшли на пікет під стіни Чернівецької обласної адміністрації. Батьки вимагали очного навчання своїх дітей. Пікетувальники скаржились, що діти цілий день проводять за комп`ютерами і погано засвоюють матеріал.

Батьків запросили до адміністрації, де з пікетувальниками спілкуються заступниця голови ОДА Ірина Ісопенко та заступниця директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Надія Періус.

Як повідомлялося, в Україні з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до "червоної" зони віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць. Серед них м. Чернівц, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 11 272 випадки інфікування COVID-19. Із них 6650 пацієнтів одужали, а 302 людини померли. Про це під час зустрічі із батьками школярів повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки обласної адміністрації Надія Періус, передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі червона зона карантину встановлена у 6 регіонах нашої області. Тут можлива лише дистанційна форма навчання. Але ми у департаменті освіти сьогодні підготували і відправили до Міністерства освіти і науки України листа з ініціативою. Там ми попросили урядовців розглянути можливість і дозволити саме дітям початкової ланки і дітям дошкільного віку розпочати функціонування цих закладів", - сказала освітянка.

Присутні на зустрічі батьки зі свого боку передали обласним чиновникам звернення, в якому просять відновити очну форму навчання у регіонах, віднесених до “червоної” зони.

Вранці 7 вересня кілька десятків невдоволених дистанційним навчанням батьків вийшли на пікет під стіни Чернівецької обласної адміністрації. Батьки вимагали очного навчання своїх дітей. Пікетувальники скаржились, що діти цілий день проводять за комп`ютерами і погано засвоюють матеріал.

Батьків запросили до адміністрації, де з пікетувальниками спілкуються заступниця голови ОДА Ірина Ісопенко та заступниця директора департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Надія Періус.

Як повідомлялося, в Україні з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема до "червоної" зони віднесено 29 адміністративно-територіальних одиниць. Серед них м. Чернівц, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 11 272 випадки інфікування COVID-19. Із них 6650 пацієнтів одужали, а 302 людини померли.