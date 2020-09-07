В Україні за тиждень кількість ПЛР-тестувань зросла майже на 33 тисячі

В Україні за тиждень кількість проведених ПЛР-тестувань зросла майже на 33 тисячі.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулий тиждень нами було зроблено тестувань методом ПЛР 157 563. За позаминулий тиждень у нас було 124 929 тестувань. Майже на 33 тисячі тестувань ми збільшили кількість”, - сказав Степанов.

Він уточнив, що за тиждень коронавірус підтверджено у 16 853 хворих, було госпіталізовано 2 838 осіб.

За даними МОЗ, які навів Степанов, за минулу добу було здійснено 19 006 тестувань, з яких 15 224 методом ПЛР і 3 782 методом ІФА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 вересня в Україні лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нові випадки.