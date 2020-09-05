МОЗ витратить понад $30 мільйонів на закупівлю лікарняного обладнання і тестів

Міністерство охорони здоров'я України витратить 30,3 млн доларів кредитних коштів від Світового банку на закупівлю медичного обладнання і ПЛР-тестів, а також на навчання медичного персоналу відділень екстреної допомоги опорних лікарень

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр охорони здоров`я України Максим Степанов на брифінгу 5 вересня.

За його словами, наразі МОЗ проводить перемовини з агенціями ООН з метою закупівлі медичного обладнання, матеріалів та техніки для українських лікарень і лабораторних центрів.

Степанов зазначив, що зокрема планується витратити 1,2 млн доларів на придбання ПЛР-тестів для 1,2 млн досліджень. Також планується на 23 млн доларів закупити лабораторну техніку та прилади для ПЛР-діагностики, які будуть надані українським лабораторним центрам.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року Світовий банк та Україна підписали кредитну угоду на 135 млн доларів на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії коронавірусу COVID-19.