У лікарнях перебуває 7467 пацієнтів з COVID-19 – Степанов

Станом на ранок 5 вересня кількість хворих на COVID-19, що перебувають у лікарнях, становить 7 467 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу 5 вересня.

Міністр додав, що за останню добу в Україні було госпіталізовано 460 осіб хворих на COVID-19.

Степанов наголосив, що кількість хворих щоденно стрімко зростає. Для порівняння він зазначив, що станом на середину липня в українських лікарнях перебувало 3,5 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Міністр розповів, що наразі в Україні підготовлено 35 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Він також назвав статитику щодо заповненості ліжок в деяких областях України. У статистиці враховані не лише пацієнти з підтвердженим діагнозом, а і пацієнти з підозрою на COVID-19. Так в Івано-Франківській області заповнено 61% ліжок, у Львівській - 50%, Одеській - 65%, Тернопільській - 56%, Хмельницькій - 52%, Сумській - 53%, Чернівецькій - 69%.

Степанов додав, що МОЗ буде й надалі збільшувати кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19 і закуповувати лікарські засоби, які є ефективні для лікування коронавірусної хвороби.

"Але всьому є межа, в нас може банально не вистачити лікарів. Саме тому дуже важлива річ - це запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби", - наголосив міністр.

Він також закликав місцеву владу більш відповідально ставитись до здоров'я українців та не нехтувати карантинними обмеженнями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстрували 2 836 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787. За минулу добу померло 50 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 811 летальних випадків.

Одужало вже 61 649 осіб. За останню добу одужали 1036 пацієнтів.