Трамп заявив, що вакцина проти COVID-19 може з'явитися у США вже наступного місяця

Американська вакцина проти коронавірусу може бути готова вже у жовтні цього року.

Як передає Укрінформ, про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Fox Business.

"У рамках операції Warp Speed ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які повідомляли. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що наразі три потенційні вакцини перебувають на завершальній стадії клінічних випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що масова вакцинація від СОVID-19 у світі почнеться не раніше середини 2021 року. За даними ВООЗ, щонайменше від 6 до 9 вакцин-кандидатів вже пройшли довгий шлях з точки зору досліджень, але стадія масового тестування на добровольцях вимагає тривалого часу.

Станом на ранок 5 вересня у світі зафіксовано 26 799 409 випадків хвороби COVID-19, з них 879 028 летальних випадків та 18 910 430 випадків одужання.