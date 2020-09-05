Поки немає вакцини проти COVID-19 щепіться від пневмокока

Від інфікування «короною» це не врятує, але точно полегшить наслідки, якщо не пощастить одночасно підхопити обидві зарази

Поки виробники вакцин проти COVID-19 змагаються у гонці на першість її випуску, в Україні думають над тим, щоб запровадити іще одне обов’язкове щеплення з 2022 року – від пневмококової інфекції. Про те, що таке щеплення взагалі існує, багато з нас дізналися лише з початком пандемії, оскільки існує думка про те, що зараз не зайвим буде провести таку вакцинацію людям із груп ризику. До речі, таке щеплення ще у березні зробили канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Тож далі про те, для чого це щеплення взагалі потрібне і чому його можуть рекомендувати робити у час пандемії ковіду.

Що це за вакцина і для чого вона потрібна?

Пневмокок (Streptococcus pneumonia) є збудником низки інфекційних хвороб – зокрема сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту тощо. Згідно з оцінками ВООЗ, щороку у світі реєструють 1,6 млн летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років. Тож не дивно, що пневмокок називають найбільшим вбивцею дітей у світі.

Пневмокок називають найбільшим вбивцею дітей у світі

Ризик виникнення пневмококової інфекції є найбільш високим в перші роки життя дитини. Але згодом ризик знижується внаслідок набуття природного імунітету і підвищується в літньому віці в результаті «імунного старіння» і вищої сприйнятливості до пневмококів через супутні хвороби. У людей похилого віку пневмокок викликає бактеріальні пневмонії, що складно переносяться. Крім того, як розповідав Федір Лапій, саме пневмокок найчастіше ускладнює перебіг грипу. Майже половина випадків смертей через грип зумовлена ускладненнями, що пов’язані з пневмококом. Збудник в основному передається повітряно-крапельним шляхом, а пік захворюваності найчастіше припадає на холодний період року.

За інформацією Центру громадського здоров’я, масове запровадження універсальної вакцинації від пневмококової інфекції у 100 країнах світу сприяло зниженню рівня захворюваності. В Україні наразі щеплення від пневмококу має рекомендаційний характер, а значить проводиться за власний кошт. Станом на 1 травня 2020 року в Україні від пневмококової інфекції вакцинувалися 1135 людей. Але у червні цього року Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗу запровадити до Національного календаря профілактичних щеплень у 2022 році вакцину від пневмококової інфекції, як обов'язкову, а отже її робитимуть за державний кошт. Наразі Центр громадського здоров’я України працює над підготовкою плану закупівлі вакцин на 2021–2023 роки.

Наразі в Україні доступні дві вакцини від пневмококу – британська «Превенар-13» (призначена для дітей та дорослих) та бельгійська «Сінфлорікс» (призначена лише для дітей до 5 років). Обидві досить дорогі – одна доза «Превенару» коштує близько 1700 грн, а «Сінфлоріксу» – близько 1000 грн. Для формування імунітету у середньому вводиться дві дози, хоч літнім людям може бути достатньо однієї.

Чому саме під час нинішньої пандемії рекомендовано вакцинацію проти пневмокока?

Щеплення від пневмококу захисту від коронавірусу, за словами професора Штефана Кауфмана, який керує відділенням імунології Інституту інфекційної біології імені Макса Планка в Берліні, не дає. «Однак якщо пацієнт захищений таким щепленням від збудника типових захворювань дихальних шляхів, то йому не загрожує так звана коінфекція (зараження однієї клітини різними видами збудників одночасно. – Ред.)», – уточнив професор в коментарі DW. Тому щеплення від пневмокока особливо важливе для людей похилого віку.

Андрій Волянський

Такої ж думки дотримується і відомий вітчизняний імунолог Андрій Волянський: «В умовах пандемії ми шукаємо якісь варіанти, як убезпечити себе і своїх рідних. Один із варіантів – вакцинація проти пневмококу. Чи варто вакцинувати всіх? Ні, не треба. Ця вакцинація бажана для дітей, якщо вони її раніше не отримували, і для людей старше 55 років, хоча б одноразово. Молодим варто вакцинуватися, лише якщо вони у групі ризику. Це, наприклад, хронічні захворювання респіраторної системи: бронхіальна астма, хронічні рецидивні бронхіти. Тоді є підвищений ризик інфекційного захворювання бронхо-легеневої системи, і коронавірусна інфекція може протікати складніше. Щоб було зрозуміло, зазначу: це щеплення не захистить від коронавірусу, але допоможе уникнути ускладнень від бактеріальної пневмонії», – зазначив Волянський.

Олександр Дуда

У коментарі Укрінформу завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика Олександр Дуда говорить, що зараз лікарі остерігаються так званого міксу інфекцій. «Нині поширюється COVID-19, а з настанням похолодання на коронавірусну інфекцію накладеться ще й грип. Якщо людина одночасно підхопить обидві інфекції, то для неї це матиме тяжчі наслідки, оскільки одночасно будуть задіяні різні ланки імунної системи. Пневмококова інфекція теж залишається актуальною. Тому проводити імунізацію потрібно, але як це впливатиме на перебіг COVID-19 – однозначної відповіді поки немає. Це питання потребує подальшого наукового дослідження, яке слід проводити в однакових групах спостереження. Тільки ретельна математична обробка даних такого дослідження зможе нам дати показові результати», – зазначає Олександр Дуда.

Юлія Горбань, Київ