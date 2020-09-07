Івано-Франківськ зібрався відкрити школи й дитсадки попри “червону” зону

В Івано-Франківську школи і дитсадки з 14 вересня відкриються, незважаючи на віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму зверненні у Фейсбуці.

«Наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків та шкіл», - повідомив Марцінків.

Він наголосив, що відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради.

Водночас мер попросив правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюють у ці дні. Він нагадав, що, за версією Forbes Ukraine, Івано-Франківськ визнано найбільш привабливим містом для ведення бізнесу в Україні. Марцінків також подякував підприємцям за "тиск" на уряд проти запровадження "червоної" зони.

Раніше влада Івано-Франківська і Тернополя подала до суду на уряд через запровадження "червоної" зони в цих містах. В Івано-Франківську проти "червоної" зони кілька днів поспіль підприємці та ресторатори виходили на протести.

Як повідомляло агентство, з 7 вересня до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 7 вересня в Івано-франківській області лабораторно підтверджені 10 348 випадків захворювання на COVID-19. В Україні зафіксовано 2 174 нових випадків захворювання за останню добу. З початку епідемії в Україні підтверджені 138 068 випадків захворювання на COVID-19.