Франківськ і Тернопіль разом оскаржують «червону» зону в суді

Влада Івано-Франківська оскаржує рішення уряду про «червону» зону в суді. До позову приєднались ще кілька міст.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків повідомив у прямому етері, який виклав у Фейсбуці.

«Учора уряд не переглянув «червону» зону для нас. Тому учора ми подали заяву на Кабмін до Окружного адміністративного київського суду. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль, який з понеділка увійде в «червону» зону», - повідомив Марцінків.

За його словами, у понеділок у Івано-Франківську проведуть засідання міської комісії ТЕБ і НС, на якому планують відкрити дитсадки та школи міста з 14 вересня. За словами мера Франківська, таке рішення вимагають ухвалити депутати міської ради, зважаючи на досвід Тернополя та Чернівців, де школи і дитсадки працюють, попри визначену «червону» зону.

Раніше Руслан Марцінків заявляв, що до позовної заяви проти уряду хочуть приєднатися прикарпатські міста Калуш та Коломия.

Як повідомляло агентство, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.