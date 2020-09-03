Мер Франківська підтримав підприємців, які протестують проти карантину у "червоній" зоні

В Івано-Франківську, біля будівлі облради, підприємці та ресторатори протестують проти карантинних обмежень. Мер міста Руслан Марцінків підтримав їх вимоги.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на акції протесту, відео якої розмістив у Фейсбуці.

«Для нас важливо здійснювати тиск на уряд, щоб він скасував свою постанову про «червону» зону», - зазначив Марцінків.

Він наголосив, що місцева влада підтримує прагнення підприємців працювати, бо місто живе за рахунок податків малого та середнього бізнесу, тоді як центральна влада підтримує лише великий бізнес. Відтак, Марцінків подякував підприємцям за їхній протест.

Мер Франківська переконаний, що критерії, за якими визначають епідеміологічний рівень в містах і районах, не відповідає дійсності. До Франківська люди їдуть з інших районів та областей, щоб лікуватись. Також, стверджує міський голова, в місті на COVID-19 тестують 8 лабораторій, тоді як в інших населених пунктах - набагато менше. А чим більше тестують, тим більше виявляють випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, додав Марцінків.

«Сьогодні ми подаємо до суду позов на уряд, який порушив конституційні права», - зазначив мер.

Він вважає, що наразі закриття малого і середнього бізнесу в Івано-Франківську є незаконним так само, як було незаконним рішення про введення карантину 11 березня. Марцінків обіцяє і це рішення уряду оскаржити в суді.

Нинішній протест підприємців під стінами будівлі облради проти «червоної» зони є другим за рахунком. Ще двічі ресторатори виходили на пікет до поліції з вимогою не закривати їхні підприємства на час карантину.

Як повідомляло агентство, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 3 вересня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 9685 випадків захворювання на COVID-19. В Україні – 128 228 випадків, за останню добу 2 430 нових випадків коронавірусної інфекції.