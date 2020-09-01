"Червона" зона: у Франківську ресторатори пікетують поліцію

В Івано-Франківську представники ресторанного бізнесу вийшли на акцію протесту біля будівлі обласної поліції, вимагаючи не закривати літні майданчики, кафе та ресторани через епідеміологічну ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Палійчук місцевому виданню «Курс».

«Ми вчора провели акцію під міською радою. Направили звернення у Кабмін. Сьогодні почали масово телефонувати підприємці, до яких прийшла поліція і вимагала закритися. Ми зараз прийшли на мирну акцію просити поліцію лояльно ставитися до бізнесу. Ми збираємо підписи і подамо колективне звернення, щоби поліція дозволила підприємцям годувати свої сім’ї та платити зарплати працівникам», – зазначив Палійчук.

Наразі до рестораторів приєднались працівники місцевого кінотеатру. Запевняють, що скерували 10 тис. грн на придбання дезінфікуючих засобів та рукавичок, зменшили кількість сеансів і готові дотримуватись усіх вимог карантину, тільки б знову не зупиняти роботу.

«Ми хочемо працювати. Сьогодні ми тут зібралися, щоб просити, аби нам не заважали працювати. Працівники поліції ходять і вимагають закривати літні майданчики, кафе, ресторани. Багато закладів не пережили першої хвилі карантину. Зараз, якщо знову закритися, то станеться колапс», – стверджує представник одного з ресторанів.

Як повідомляло агентство, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

У Коломиї за вихідні представники поліції та Держпродспоживслужби оштрафували 4 заклади харчування, які проводили весілля.

Фото з сайту kurs.if.ua