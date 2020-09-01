"Червона" зона: у Франківську ресторатори пікетують поліцію
Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Палійчук місцевому виданню «Курс».
«Ми вчора провели акцію під міською радою. Направили звернення у Кабмін. Сьогодні почали масово телефонувати підприємці, до яких прийшла поліція і вимагала закритися. Ми зараз прийшли на мирну акцію просити поліцію лояльно ставитися до бізнесу. Ми збираємо підписи і подамо колективне звернення, щоби поліція дозволила підприємцям годувати свої сім’ї та платити зарплати працівникам», – зазначив Палійчук.
Наразі до рестораторів приєднались працівники місцевого кінотеатру. Запевняють, що скерували 10 тис. грн на придбання дезінфікуючих засобів та рукавичок, зменшили кількість сеансів і готові дотримуватись усіх вимог карантину, тільки б знову не зупиняти роботу.
«Ми хочемо працювати. Сьогодні ми тут зібралися, щоб просити, аби нам не заважали працювати. Працівники поліції ходять і вимагають закривати літні майданчики, кафе, ресторани. Багато закладів не пережили першої хвилі карантину. Зараз, якщо знову закритися, то станеться колапс», – стверджує представник одного з ресторанів.
Як повідомляло агентство, з 31 серпня до «червоної» зони епідеміологічної ситуації увійшли міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.
У Коломиї за вихідні представники поліції та Держпродспоживслужби оштрафували 4 заклади харчування, які проводили весілля.
Фото з сайту kurs.if.ua