Тернопіль не закриватиме школи та дитсадки попри вимоги для “червоної” зони

Незважаючи на введення в місті із 7 вересня "червоної" зони, Тернопіль не закриватиме навчальні заклади. У звичайному режимі працюватимуть підприємства та громадський транспорт.

Таке рішення прийнято у п'ятницю під час засідання міського штабу, повідомляє Укрінформ із посилання на сторінку міського голови Тернополя у Фейсбук.

«Зрозуміло, ми хочемо щоб жителі міста були здоровими, але водночас мусимо забезпечити життєдіяльність міста. За період карантину економіка Тернополя фактично стоїть «на колінах», бізнес малий і середній закривається, банкрутує, люди масово втрачають роботу. Водночас за введення «жовтих» чи інших зон ми не отримуємо жодних компенсацій – ні малозабезпечені жителі громади, ні бюджет. Більше того, коли в цих умовах ми зупинимо діяльність підприємств та установ міста, ми втратимо повністю надходження до бюджету і не зможемо утримувати ні лікарні, не зможемо профінансувати протиепідемічні заходи. Тому життя міста не припиняється», - сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Не закриватимуть у Тернополі та школи та садочки, які працюватимуть у штатному режимі.

Водночас громадський транспорт обласного центру переходить на спецрейси, й перевозитиме жителів міста, залучених до роботи на інфраструктурних об’єктах, у житлово-комунальній сфері.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 4 вересня на Тернопільщині зафіксовано 6830 випадків коронавірусу, 80 – летальних, 3283 особи одужали.

Як повідомлялося раніше, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила поділ на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

Зокрема, до "червоної" зони будуть віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

В Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.