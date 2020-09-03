В Україні оновили “карантинні” зони — у “червоній” Тернопіль і ще дев’ять міст

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила розподіл на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ. "З 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він. За словами Немчінова, до "червоної" зони буде віднесено: - міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; - міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області; - місто Дубно та Костопільський район Рівненської області; - міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Читайте також: На Буковині від COVID-19 помер замовник весілля - Великобурлуцький район Харківської області; - місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. - Бобровицький район Чернігівської області. Далі буде