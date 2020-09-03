В Україні оновили “карантинні” зони — у “червоній” Тернопіль і ще дев’ять міст

В Україні оновили “карантинні” зони — у “червоній” Тернопіль і ще дев’ять міст

Укрінформ
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила розподіл на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"З 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

За словами Немчінова, до "червоної" зони буде віднесено:

- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

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- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- Бобровицький район Чернігівської області.

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