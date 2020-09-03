В Україні оновили “карантинні” зони — у “червоній” Тернопіль і ще дев’ять міст
Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
"З 00 годин 00 хвилин 7 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.
За словами Немчінова, до "червоної" зони буде віднесено:
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- Бобровицький район Чернігівської області.
Далі буде