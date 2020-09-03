Арахамія вважає, що перенести місцеві вибори через пандемію неможливо

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неможливим перенесення чергових місцевих виборів через пандемію COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку Арахамія висловив під час спілкування з журналістами 3 вересня.

"Я таких перспектив не бачу. Я декілька разів коментував. Але я чув пана Ляшка (головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, - ред.), пана Степанова (міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - ред.). Мені здається, що це неможливо. Взагалі неможливо, навіть одного процента не існує вірогідності", - сказав Арахамія.

Політик додав, що Ляшко і Степанов "мають свою медичну думку" щодо проведення виборів і зазначив, що з політичної точки зору і юридично їх перенести неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року. З 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів.

Міністерство охорони здоров'я разом з Центральною виборчою комісією розробляє алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19, сказав, що під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.