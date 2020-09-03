Арахамія вважає, що перенести місцеві вибори через пандемію неможливо

Арахамія вважає, що перенести місцеві вибори через пандемію неможливо

Укрінформ
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неможливим перенесення чергових місцевих виборів через пандемію COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку Арахамія висловив під час спілкування з журналістами 3 вересня.

"Я таких перспектив не бачу. Я декілька разів коментував. Але я чув пана Ляшка (головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, - ред.), пана Степанова (міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - ред.). Мені здається, що це неможливо. Взагалі неможливо, навіть одного процента не існує вірогідності", - сказав Арахамія.

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Політик додав, що Ляшко і Степанов "мають свою медичну думку" щодо проведення виборів і зазначив, що з політичної точки зору і юридично їх перенести неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року. З 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів.

Міністерство охорони здоров'я разом з Центральною виборчою комісією розробляє алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19, сказав, що під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

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