Провести вибори в ОРДЛО на сьогодні неможливо - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що на сьогодні навряд чи можливо провести місцеві вибори на всій території України, включаючи ОРДЛО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив під час брифінгу.

"Я є стовідсотковим прибічником того, що вибори треба проводити за найменшої можливості, якщо це можна зробити, і на всій території нашої держави. Але, якщо це не можна зробити, якщо це будуть вибори без виборів, якщо це буде не за українським законодавством, якщо це буде не волевиявлення, а призначення, то це не вибори. І про це треба відверто говорити. Тому я думаю, що це навряд чи можливо", - сказав спікер.

Він також наголосив, що, згідно з чинним законодавством, вибори оголошуються не пізніше як за 90 днів до голосування. "Ми це зробили, відповідна постанова була ухвалена, і сьогодні внести в неї зміни - це фактично створити колізію, яку, я не до кінця розумію, як потрібно буде виправляти, тому що це може призвести до того, що під сумнів буде поставлена легітимність організації і проведення виборів на всій іншій території нашої держави, тобто там, де вони були оголошені», - зазначив спікер.

Він додав, що станом на сьогодні таких ініціатив від суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило, і спікер "не впевнений, що вони найближчим часом з’являться".

Як повідомлялося, Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на Сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів Нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський і євроатлантичний розвиток.