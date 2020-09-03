Три шари тканини та без марлі: якими мають бути handmade маски

Маски з тканин, тобто немедичні, рекомендовано виготовляти з трьох шарів, поєднуючи гідрофобний матеріал та натуральні тканини.

Не рекомендується носити маски, виготовлені з пористих матеріалів, таких як марля.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці інформує Центр громадського здоров'я.

"Для зменшення ризику інфікування SARS-CoV-2 ідеальним поєднанням тканин і кількості шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, є: зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш); середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна); внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками бавовни)", - йдеться в повідомленні.

Водночас в ЦГЗ наголосили, що маски, виготовлені з пористих тканин, зокрема марлі, мають вкрай низьку фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів. Тому застосувати їх не раціонально.

Також у ЦГЗ звертають увагу, що під час вибору тканинної маски, розмір необхідно підбирати індивідуально, особливо якщо мова йде про дітей - маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати.

Ремінці або вушні петлі мають щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі); колір маски має бути світлим, аби дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни.

Не рекомендується декоративне оздоблення масок - вишивки, наліпки, написи - оскільки вони можуть посилювати опір диханню та створювати відчуття недостатності повітря.

Матеріали, з яких зроблена маска, мають бути стійкі до дії температур під час прання.

Прати маску необхідно як мінімум після одного дня використання при температурі не менше 60°С протягом 60 хвилин.

Дитині впродовж навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі забруднення.

Також батьки мають пояснити дитині, як правильно надягати, носити, знімати маску.

Рекомендації щодо того, як правильно носити маску, розміщені на сайті Центру громадського здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано 2 430 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні - 128 228 випадків.