Вчені довели, що коронавірус на 100% передається повітряним шляхом

Нове наукове дослідження, проведене в одному з автобусів у Китаї, підтвердило твердження епідеміологів, що COVID-19 може передаватися повітряним шляхом від інфікованої людини без симптомів у невентильованому середовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило французьке видання Le Monde.

Заражений COVID-19 без ознак захворювання та захисної маски чоловік інфікував третину пасажирів погано вентильованого автобуса під час подорожі тривалістю менше години. Науковці довели, що радіус зараження коронавірусом виявився набагато більшим, ніж вважалося раніше. COVID-19 виявили у пасажирів спереду і позаду салону автобуса.

Раніше епідеміологи стверджували, що коронавірус передається крапельним шляхом, коли інфіковані люди чхають або кашляють, відтак припущення щодо передачі вірусу повітрям на початку кризи нехтувалося органами охорони здоров’я у всьому світі. Проте влітку ситуація змінилася, завдяки тиску багатьох експертів з питань респіраторних вірусів та накопиченню нових знань, отриманих у результаті досліджень щодо наявності вірусу у повітрі під час простої розмови.

Напередодні американський медичний журнал JAMA Internal Medicine оприлюднив результати досліджень Центру з профілактики та контролю захворювань КНР, які й підтвердили цю версію поширення коронавірусу. З 68 пасажирів 23 пасажири автобуса виявилися зараженими. Автори дослідження підсумовують, що негативний ефект поширення коронавірусу підсилила система кондиціонування автобуса, яка примусово циркулювала повітря всередині салону, а не нагнітала його ззовні.

Це дослідження показало, що в закритих середовищах, де повітря рециркулює, SARS-CoV-2 є високотрансмісивним патогеном, стверджують науковці, які ретельно вивчили та проаналізували розташування кожної людини в автобусі.