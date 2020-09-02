Втрата смаку і нюху майже відразу вказують на COVID-19 - Ляшко

Втрата відчуття смаку і нюху майже відразу вказують на коронавірусну хворобу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня.

"Втрата відчуття смаку і запаху є специфічними симптомами, які майже одразу вказують на коронавірус, оскільки ці симптоми не характерні для інших інфекційних хвороб ", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що ВООЗ на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби зробила такий своєрідний рейтинг симптомів, і розмістила їх в певному щаблі. На верхньому рівні ті симптоми, які зустрічаються найчастіше.

"Перше — це лихоманка, вона зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус. Сухий кашель у 67%, слабкість у 38%, ускладнення дихання у 18%, біль у горлі у 13%, головний біль у 13%, біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%. Нежить, діарея, кашель з кров'ю також є симптомами",- сказав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.