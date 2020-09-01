Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули - Степанов

Під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19.

“Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації з проведення місцевих виборів - ред.) відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи (більшість виборчих дільниць традиційно розміщуються в приміщенні навчальних закладів - ред.), то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів”, - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я разом з Центральною виборчою комісією розробляє алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.