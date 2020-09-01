Батьки можуть самі обирати форми навчання для дітей — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що батьки можуть самі обирати форми навчання для своїх дітей.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він зауважив, що згідно з рішенням уряду 1 вересня цього року проходить у класичній формі загалом в Україні. Однак у "червоних зонах" навчання відбуватиметься дистанційно.

"Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - зазначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль додав, що продовжуватимуть транслюватися телевізійні уроки, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Окремо Прем’єр підкреслив, що з держбюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо.

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"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", - сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні та дошкільні. Однак якщо ВНЗ перебуватимуть у "помаранчевій зоні" буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет закликав учителів не навантажувати учнів зайвим матеріалом і зробити цей навчальний рік безпечним, доброзичливим і зрозумілим для батьків і школярів.