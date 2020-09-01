Батьки можуть самі обирати форми навчання для дітей — Шмигаль
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, про це Шмигаль сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Він зауважив, що згідно з рішенням уряду 1 вересня цього року проходить у класичній формі загалом в Україні. Однак у "червоних зонах" навчання відбуватиметься дистанційно.
"Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", - зазначив Прем’єр-міністр.
Шмигаль додав, що продовжуватимуть транслюватися телевізійні уроки, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.
Окремо Прем’єр підкреслив, що з держбюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо.
"Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі", - сказав Шмигаль.
За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні та дошкільні. Однак якщо ВНЗ перебуватимуть у "помаранчевій зоні" буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет закликав учителів не навантажувати учнів зайвим матеріалом і зробити цей навчальний рік безпечним, доброзичливим і зрозумілим для батьків і школярів.