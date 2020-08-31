Шкарлет просить учителів задавати менше уроків

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет закликав учителів не навантажувати учнів зайвим матеріалом.

Про це він сказав на брифінгу щодо початку нового 2020/2021 навчального року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо, що ми лише вчимося жити в умовах пандемії, до якої зовсім не були готові. Наша спільна відповідальність - зробити цей навчальний рік безпечним, доброзичливим і зрозумілим для батьків і учнів. Водночас хочу закликати шановних колег вчителів - бережіть дітей, не навантажуйте їх зайвим матеріалом. Від цього страждають лише сумлінні діти. Закликаю вас, будьте один до одного добрішими. Цінуйте і те, що дитина повинна мати дитинство, не тільки школу, а ще й дитинство», - сказав Шкарлет.

Він додав: «дитина повинна мати соціалізацію, батьки мають заробляти гроші, діти мають отримати якісну освіту».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Шкарлет заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями, зважаючи на епідемічну ситуацію в кожному регіоні країни.