Міносвіти не отримало грошей з "коронавірусного" фонду - Шкарлет

Міністерство освіти і науки не отримало жодних видатків із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це сказав т.в.о. міністра Сергій Шкарлет на брифінгу щодо початку нового 2020/2021 навчального року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З COVID нічого не було виділено, заявка наша є на 2 з чимось мільярди, але поки нічого не було виділено. Можливо, у жовтні буде, коли буде перерозподіл. Фонд COVID на сьогодні порожній, там немає жодної копійки», - сказав Шкарлет, відповідаючи на запитання, скільки грошей виділено з Фонду боротьби з COVID-19 саме на безпеку освітян.

Він розповів, що МОН подав бюджетну пропозицію щодо видатків на санітарний захист освітян на наступний рік. «Ми передбачили на наступний рік, принаймні подали бюджетну пропозицію на нову субвенцію щодо санітарного захисту, це десь 13,3 млрд», - сказав т.в.о. міністра.

Як повідомляв Укрінформ, раніше проректор Київського університету ім. Бориса Грінченка, міністр освіти і науки України 2016-2019 рр., кандидат педагогічних наук Лілія Гриневич розповіла, що із бюджету Міністерства освіти і науки вилучили понад 4,9 млрд грн до Фонду боротьби з COVID-19.

Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.