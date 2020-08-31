Карантин і 1 вересня: Шкарлет розповів, як працюватимуть школи і виші

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями, з урахуванням на епідемічної ситуації в кожному регіоні країни.

Про це сказав т.в.о. міністра Сергій Шкарлет на брифінгу щодо початку нового 2020/2021 навчального року та попередніх результатів вступної кампанії до закладів вищої освіти у понеділок, 31 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу зазначити, що навчальний рік, як і завжди, розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями епідемічної ситуації в кожному регіоні. Або в кожній освітній адміністративно –територіальній одиниці», - зазначив Шкарлет.

За його словами, рівень епідемічної небезпеки буде визначатися державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Хочу зазначити, що в разі зеленого, жовтого або помаранчевого рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів загальної середньої освіти, закладів освіти буде дозволено у звичайному режимі, але з чітким дотриманням санітарних норм і норм безпечної поведінки та існування. В разі встановлення червоного режиму епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами буде заборонено, і освітній процес буде відбуватися тільки в дистанційному режимі», - уточнив т.в.о. міністра освіти і науки.

Він зауважив, що станом на сьогодні червоний рівень небезпеки встановлений у 19 зонах.

Пресбрифінг МОН за участю Сергія Шкарлета / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

«Хочу нагадати, що переважна більшість закладів загальної та середньої освіти в Україні є закладами комунальної власності. І відповідно організація їх технічного та матеріально-технічного та фінансового забезпечення згідно зі статті 32 Закону «Про місцеве самоврядування», відповідно покладається на сільські, селищні, міські та обласні ради», - сказав Шкарлет.

Водночас він зауважив, що у межах компетенції Міністерство освіти і науки звернулося з деякими листами до обласних державних адміністрацій, керівників департаментів освіти і науки обласних та Київської міської державної обласної адміністрації та закладів освіти щодо організації освітнього процесу.

За словами Шкарлета, у листах зазначено, що «керівники закладів та їх засновники мають в обов’язковому порядку забезпечити безперебійне водо- , електро-, газо- та теплопостачання закладів освіти, забезпечити обов’язкове підвезення у місцевості учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотньому напрямку, але при цьому - з обов’язковим санітарно-технічним контролем транспортних засобів і дотриманням норм щодо кількості пасажирів, як того вимагають постанови головного державного санітарного лікаря».

Цими ж листами, зауважив він, рекомендовано встановити особливі умови організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Окрім того, рекомендовано забезпечити заклади засобами індивідуального захисту, засобами за дотриманням правил особистої гігієни та відповідним обладнанням – безконтактними термометрами, антисептиками тощо.

«Хочу наголосити, що використання медичної маски може бути не лише промислово виготовленою, але і самостійно виготовленою. Це згідно нормативів дозволяється використовувати, при цьому це суттєво здешевшить процес індивідуального захисту», - вважає т.в.о. міністра освіти і науки.

Окрім того, зауважив він, окремим листом тим же адресатам було направлено методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони будуть віднесені міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.