Міносвіти підготувало нові правила дистанційного навчання на карантині

Міністерство освіти і науки підготувало новий проєкт положення про організацію дистанційного навчання в Україні.

Про це сказав т.в.о. міністра Сергій Шкарлет на брифінгу щодо початку нового 2020/2021 навчального року в понеділок, 31 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З урахуванням можливості встановлення в окремих регіонах червоного рівня епідемічної небезпеки Міністерство світи і науки підготувало новий проєкт положення про дистанційне навчання. Він пройшов громадське обговорення, на сьогодні візується в центральних органах виконавчої влади, він наданий для ознайомлення і я сподіваюся, що найближчим часом він буде погоджений Кабінетом Міністрів України», - розповів Шкарлет.

За його словами, проєктом передбачене спрощення процедури організації дистанційного навчання і унормовано реалізацію змішаного навчання.

Окрім того, за словами Шкарлета, у документі враховано особливості дистанційного навчання під час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перехід на виключно дистанційну форму навчання буде здійснюватися в разі потрапляння населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад, до зони червоного рівня епідемічної небезпеки.

Фото: МОН