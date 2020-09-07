В Україні почали діяти нові карантинні зони: перелік "червоних" міст і районів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МОЗ.
“Червоний” рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, “помаранчевий” — у 89, “жовтий” — у 139.
Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19в таких містах і районах:
- м. Івано-Франківськ, м. Коломия, м. Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- м. Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;
- м. Дубно та Костопільський район Рівненської області;
- м. Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- м. Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;
- Бобровицький район Чернігівської області.
Городенківський район Івано-Франківської області, який уже майже два тижні перебуває на “червоному” рівні, з 7 вересня переходить на “помаранчевий” у звязку з покращенням епідемічної ситуації.
Зазначається, що встановлення рівнів відбувається з урахуванням епідемічної ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а саме враховується кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
20 травня Кабінет Міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Згодом дію карантину знову продовжили.
Уряд 22 липня продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.
26 серпня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада.