В Україні почали діяти нові карантинні зони: перелік "червоних" міст і районів

Державна комісія з питань ТЕБ та НС встановила з 7 вересня новий поділ регіонів за рівнями епідемічної небезпеки COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МОЗ.

“Червоний” рівень встановлено у 29 адміністративно-територіальних одиницях, “помаранчевий” — у 89, “жовтий” — у 139.

Зокрема, прийнято рішення встановити з 00:00 7 вересня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19в таких містах і районах:

м. Івано-Франківськ, м. Коломия, м. Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

м. Біляївка та м. Ізмаїл, а також Болградський район Одеської області;

м. Дубно та Костопільський район Рівненської області;

м. Тернопіль, м. Бережани, м. Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

м. Чернівці та Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

Городенківський район Івано-Франківської області, який уже майже два тижні перебуває на “червоному” рівні, з 7 вересня переходить на “помаранчевий” у звязку з покращенням епідемічної ситуації.

Зазначається, що встановлення рівнів відбувається з урахуванням епідемічної ситуації в кожній адміністративно-територіальній одиниці, а саме враховується кількість нових випадків на 100 тисяч населення за 14 днів.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

20 травня Кабінет Міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Згодом дію карантину знову продовжили.

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Уряд 22 липня продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.

26 серпня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада.