Кабмін не порушував права людей, запроваджуючи карантин — Шмигаль

Кабінет Міністрів діяв виключно в межах законодавства і не порушував права та свободи людей, запроваджуючи карантин.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи рішення Конституційного Суду щодо відповідності Конституції окремих положень урядової постанови №392 щодо запровадження карантину в Україні.

"Ми діяли виключно відповідно до законодавства України — Конституції, закону про Кабінет Міністрів і закону про карантин. Також є окреме законодавство щодо запровадження стану надзвичайної ситуації в Україні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що всі норми урядових документів відповідають законодавству і уряд ніде не порушував прав або свобод людей.

"Права або свободи людей можуть порушуватися при введенні надзвичайного стану, ми не вдавалися до таких кардинальних заходів. Це була свідома позиція, щоб не обмежувати права і свободи", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що Кабмін користувався інструментами, якими користувалась більшість цивілізованих країн світу.

Як повідомлялося, 28 серпня КСУ у своєму рішенні щодо відповідності Конституції окремих положень урядової постанови №392 щодо запровадження карантину повідомив, що подібні обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина не можуть бути встановлені підзаконними актами, такими як постанова Кабміну.

Неконституційними Суд також визнав зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ щодо установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) без визначення чітких часових строків та в жорсткій відповідності до Конституції та законів України.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Тоді Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в країну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет Міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.

4 травня КМУ продовжив дію карантину до 22 травня. А 20 травня уряд схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Згодом дію карантину знову продовжили.

Кабінет Міністрів 22 липня продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.

26 серпня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада.