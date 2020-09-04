Щоб не захворіти на грип і COVID-19 одночасно: Шмигаль закликає вакцинуватись

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає українців вакцинуватись від грипу, щоб уникнути накладання хвороби з COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Восени може бути накладання грипу на COVID-19 і тут треба закликати всіх максимально вакцинуватись від грипу, щоб виключити накладання цих двох хвороб, які можуть спричинити важкі наслідки. Ми їх не знаємо і світ їх не знає. Це буде перша осінь, під час якої ми стикнемося з можливим накладанням епідемії", - сказав Шмигаль.

Він додав, що суспільство вже стомилось від карантинних обмежувальних заходів, люди звикли до небезпеки цієї хвороби, вже немає паніки, а тому "прийшов" інший ворог - байдужість, коли люди думають "будь що буде". Глава уряду наголосив, що це неправильно і необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

Крім того, Шмигаль зауважив, що економіка вже не має тих потужностей, щоб на місяць чи на три тижні "закривали країну на повний локдаун".

"Тому найкращий сценарій - адаптивний карантин, коли ми локально закриваємо і розриваємо ланцюжки захворюваності. Також медична система готова набагато краще, ми можемо приймати більшу кількість людей", - додав він.

Також Шмигаль наголосив, що статистика смертності від коронавірусу в Україні знизилась з 3% до 2,2% і це також показник що карантинні кроки були зроблені правильно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 2723 нових випадки коронавірусної хвороби.