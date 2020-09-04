Захворюваність медиків з початку пандемії знизилася з 20 до 5% - Степанов

Середньотижнева частка медичних працівників, які захворіли на COVID-19, з початку пандемії знизилася з 20 до 5%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"На 2 вересня на коронавірусну хворобу захворіло 11 754 медпрацівники, це майже 10% від усіх, з них 98 випадків привели до летальних наслідків. Завдяки нашим діям, середньотижнева частка медичних працівників у захворюваності на COVID-19 зменшилася з 20% (це було на тижні з 6 по 12 квітня) до менше ніж 5% - ситуація на зараз. Це майже в 4 рази", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 3 вересня, зареєстрували 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.