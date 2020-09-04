Степанов: Нам може не вистачити лікарів для боротьби з COVID-19

Попри збільшення кількості ліжок для хворих на COVID-19, може не вистачити фахівців, які надають меддопомогу при коронавірусній хворобі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Хоча у нас зараз 35 тис. ліжок для хворих на COVID-19, ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли банально не вистачить лікарів, ми не можемо зняти лікарів (інших спеціальностей — ред.) з їх прямих обов'язків і поставити боротися з COVID-19, адже пандемія коронавірусу не скасувала ані онкології, ані серцево-судинних захворювань. COVID-19 тільки ускладнив цю ситуацію", - зазначив Степанов.

Наразі, за словами міністра, 315 закладів охорони здоров'я приймають хворих на COVID-19, в них наявні 26 тис. ліжок, у резерві 213 лікарень, де є майже 9 тис. ліжок. Зараз у лікарнях 3 759 апаратів ШВЛ, з яких задіяно 227.

Як поінформував Степанов, станом на вересень стаціонарну меддопомогу хворим на COVID-19 надають 1 370 медичних команд, до складу яких входять 29,7 тис. лікарів, з них 2 816 анестезіологів, 4 204 інфекціоністи, терапевти і педіатри, 46,7 тис. медпрацівників середнього і молодшого медперсоналу.

Міністр зауважив, що стратегія боротьби з коронавірусом має дві складових, одна з яких - обов'язкове дотримання громадянами профілактичних заходів, розроблених МОЗ: миття рук, носіння масок, дотримання дистанції, порядок роботи закладів і проведення заходів у період епідемії.

Друга складова — процес лікування людей, вдосконалення схем лікування, придбання необхідного обладнання вдосконалення умов надання медичних послуг. Це стосується і підсилення сімейної медицини, щоб правильно виявляти хворих на початковому етапі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 3 вересня, зареєстрували 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 130 951.