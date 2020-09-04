Служба здоров’я нагадала, як отримати безоплатну допомогу вузьких спеціалістів

Електронне направлення від лікаря є обов'язковим для отримання безоплатної спеціалізованої медичної допомоги.

Про це на брифінгу розповіла в.о. голови Національної служби здоров’я Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Електронне направлення є умовою для отримання пацієнтом спеціалізованої медичної допомоги безоплатно. На сьогодні в електронній системі охорони здоров'я лікарі створили 7,5 мільйона електронних направлень для майже 3 млн пацієнтів. Електронні направлення виписує лікар первинки або лікуючий лікар", - сказала Мовчан.

Вона зазначила, що пацієнт самостійно обирає медзаклад, де планує отримати спеціалізовану допомогу, на яку направив його лікар. За її словами, це відбувається незалежно від його місця проживання та прописки, або того, в якому місці працює лікар, який виписав направлення. Зокрема, пацієнт може звернутися до комунального закладу, в приватну клініку чи до лікаря, який має власну практику.

"Для отримання пацієнтом послуг за направленням, так само немає значення, виписав його лікар комунального закладу чи приватного, або лікар ФОП. Пацієнт отримує допомогу за направленням безоплатно в будь-якому закладі, що має договір з НСЗУ на надання відповідних пацієнту послуг ", - сказала Мовчан.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року в Україні вступила в дію Програма медичних гарантій. З 1 квітня розпочалося надання в межах Програми медгарантій медичної допомоги закладами спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.

Щоб скористатися Програмою медгарантій, громадянам треба укласти декларацію з лікарем на первинній ланці, для отримання спеціалізованої медичної допомоги - мати направлення лікаря первинної ланки або лікуючого лікаря. Екстрена медична допомога надається без направлення чи декларації з лікарем.