Степанов: Допомогу хворим на COVID-19 надають у 315 лікарнях, ще 213 - у резерві

Медичну допомогу хворим на COVID-19 надають у 315 лікарнях, ще 213 лікарень знаходяться у резерві.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Станом на 2 вересня у 315 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, в наявності 26 тисяч ліжок. При цьому є резерв, де 213 лікарень з-понад 9 тисяч ліжок, загальна кількість ліжок по всій країні становить понад 35 тисяч", - зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що зараз загальна кількість апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) у лікарнях - 4 тисячі, задіяно 227 апаратів.

За його словами, на початку пандемії в Україні в лікарнях було 536 апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів - 188, моніторів стану пацієнта - 275, пульсоксиметрів - 365, а меддопомогу інфекційним хворим могли надавати 1 183 лікарі та 5 157 працівників середнього і молодшого медперсоналу.

Наразі, за інформацією Степанова, увага МОЗ зосереджена на забезпеченні лікарень кисневими концентраторами, оскільки при лікуванні хворих на COVID-19 використовується киснева терапія.

"Постійно збільшується кількість ліжок із підведеним киснем, ми поставили відповідне завдання ще на початку червня , щоб збільшити цю кількість до 80%. Зараз у зв'язку із зростанням хворих на COVID-19 ми активізували цей процес з головами обласних державних адміністрацій, щоб вони максимально швидко це робили", - додав Степанов.

Міністр зазначив, що попри забезпеченість лікарень обладнанням, необхідні також і фахівці, які можуть з цим обладнанням працювати. "Навіть якщо ми докупимо ще апаратів ШВЛ або кисневих концентраторів тощо, доставимо ліжка, потрібні люди, які можуть цим користуватися, можуть надавати медичну допомогу. І це досить обмежений ресурс", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 3 вересня, зареєстрували 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 130 951.