За добу в Україні зробили майже 50 тисяч COVID-тестів - Степанов

За добу 3 вересня в Україні провели майже 50 тисяч тестувань на виявлення COVID-19, з яких понад 25 тисяч — методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 4 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За попередню добу загалом було здійснено 49 785 тестувань, з них 25 483 дослідження методом ПЛР. Це рекордна кількість, і більше ніж 25 тис. тестів на добу ми ще не робили. Ми рухаємося до тих зобов'язань, які взяли щодо суттєвого збільшення кількості тестувань. 24 302 - методом ІФА”, - сказав Степанов.

Він зауважив, що зараз лабораторії забезпечені тест-системами на термін до двох місяців і нагадав, що на початку епідемії у вірусологічній референс-лабораторії були наявні тест-системи для проведення 3 тисяч досліджень ПЛР, в день проводилося близько 200 тестувань.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 вересня в Україні зареєстрували 2 723 нових випадки захворювання на COVID-19, загальна кількість - 130 951.