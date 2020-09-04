Медзаклади отримали за лікування хворих на COVID-19 майже 3,5 мільярда

Медичні заклади України у квітні-липні отримали за лікування хворих на COVID-19 майже 3,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд грн за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, 260 медичних закладів, які надають стаціонарну допомогу, отримали 2,5 млрд грн, а 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 784 млн грн.

Водночас 935 медзакладів, в яких працюють 1600 мобільних бригад, що виїжджають до людей з підозрою на коронавірус, отримали 147 млн грн.

Окрім цього, 144 медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації, отримали виплати від НСЗУ у розмірі 49 млн грн.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в лікарнях, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом та підозрою на нього, підготовлено 36 тисяч ліжок.

Фото Андрія Скакодуба