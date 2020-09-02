Сімейний лікар має виписати лікарняний, якщо людина йде на самоізоляцію - Степанов

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 2 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Роботодавець не має права комусь відмовляти йти на самоізоляцію. Рішення щодо самоізоляції приймає епідеміолог та сімейний лікар. Ці рішення ухвалюється відповідно до затвердженого МОЗ стандарту лікування COVID-19, де чітко прописано, коли людину потрібно відправити на самоізоляцію. Людині, яка йде на самоізоляцію, сімейний лікар зобов'язаний виписати лікарняний”, - зазначив Степанов.

Міністр додав, що термін самоізоляції осіб, котрі контактували з хворим на COVID-19, складає 14 днів. Він наголосив, що роботодавець не може зобов'язувати працівників здавати тести на COVID-19 в приватних лабораторіях за власні кошти.

Степанов уточнив, що процедура безоплатного тестування на COVID-19 за рахунок держави виписана в стандарті лікування коронавірусної хвороби. “Це всі люди, які мають симптоми цієї хвороби, це відповідні категорії громадян, в тому числі при певних умовах контактні особи. Тому роботодавець, який вимагає це (тестування за власний кошт у приватних лабораторіях — ред.) не має такого права”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано 125 798 хворих на COVID-19, за останню добу виявлено 2 495 нових випадків.