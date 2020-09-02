У лікарнях зайняті вже 44% ліжок для хворих на COVID-19 - Степанов

У лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19 та з підозрою на нього, зайняті 44% ліжок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 2 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Загалом на сьогодні, якщо взяти пацієнтів із підтвердженим діагнозом, і людей, які чекають підтвердження, але мають всю симптоматику COVID-19, і яким надається все необхідне лікування, зайняті вже 44% ліжок”, - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до госпіталізації хворих на COVID-19 та з підозрою на нього підготовлено 36 тис. ліжок у лікарнях першої та другої хвилі. За словами Степанова, кількість госпіталізацій з COVID-19 з травня по вересень зросла в 4 рази.

Станом на 2 вересня в Україні зафіксовано найбільшу добову кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії - 2 495 випадків, загальна кількість хворих сягнула 125 798. За добу також зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків — 51.