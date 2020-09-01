МОЗ не виключає різких COVID-спалахів з початком навчального року

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключає збільшення кількості хворих на COVID-19 з початком навчального року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час спілкування з журналістами.

“Можливе збільшення кількості людей, які захворіли на COVID-19. Ми це розуміємо, тому що це додатково велика кількість шкіл і дітей, які підуть до школи. Ми дуже розраховуємо, що всі правила, рекомендації, які розроблені МОЗ, будуть дотримані. Я впевнений, що якщо їх будуть дотримуватися, ми не побачимо таких різких спалахів”, - сказав Степанов.

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За словами міністра, у разі підозри COVID-19 в учня чи працівника закладу освіти, необхідно дотримуватися наданих рекомендацій, зокрема, ізолювати особу з підозрою на COVID-19, повідомити батькам дитини, зробити провітрювання та дезінфекцію приміщень, де перебувала особа з підозрою на COVID-19. Рішення щодо самоізоляції контактних осіб чи інших заходів, за словами Степанова, буде приймати лікар-епідеміолог.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня до шкіл пішло 4,2 млн учнів, з який понад 400 тисяч — першачки. Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти та науки розробило рекомендації по організації навчального процесу в умовах пандемії COVID-19.

В Україні за останню добу зареєстровано 2 088 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 123 303.