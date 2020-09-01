В Україні цьогоріч за парти сіли 428 тисяч першокласників

В Україні навчання з 1 вересня розпочали 4,2 млн учнів, з яких 428 тисяч першачків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у привітанні Міністерства освіти та науки з нагоди Дня знань.

"Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Відсьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них - більш як 428 тис першачків. Бажаємо вам жаги до навчання, завзятості та старанності", - зазнається у привітанні.

У міністерстві зазначили, що навчання розпочалося в непростий період і держава робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, новий навчальний рік в Україні розпочався з певними особливостями, зважаючи на епідемічну ситуацію в кожному регіоні країни. Зокрема, в регіонах, які віднесені до "червоної" зони, навчання відбуватиметься дистанційно. Також Міністерство охорони здоров'я та Міносвіти розробили рекомендації для шкіл з організації навчального процесу. Крім того, МОН також надало алгоритм дій для керівників шкіл у випадку підозри або підтвердженої хвороби COVID-19 в учня або працівника школи.