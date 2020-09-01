Сьогодні в Україні початок нового навчального року - День знань.

Про це повідомляє Укрінформ.

День знань - одне із головних свят навчального року – урочисте, хвилююче і відповідальне. Це свято об’єднує всю громаду – від найменших, тих хто вперше піде до школи і стане першокласником, до серйозних старшокурсників – тих, хто стоїть на порозі дорослого життя.

День знань в Києві / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Цього року, у зв’язку з пандемією коронавірусу, початок нового навчального року буде без традиційного свята першого дзвоника. Крім того, цьогорічного першого вересня відкрили свої двері навчальні заклади тих регіонів які віднесені до «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки. У районах «червоної» зони навчання відбуватиметься дистанційно.

Сьогодні - початок нового навчального року / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Разом з тим, цьогоріч свої особливості матиме не лише початок навчального року, а й сам освітній процес. Так, Міністерство охорони здоров’я розробило загальні правила роботи шкіл з 1 вересня. Одне з них – обов'язкове вимірювання температури працівників школи. За температури 37,2 і вище їх не допускатимуть до роботи.

Для учнів 5-11 класів пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять її можна буде зняти. Натомість учням 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски.

У регіонах «помаранчевої» зони педагогам рекомендовано використовувати захисні щитки, а в «зеленій» чи «жовтій» - просто дотримуватися відповідної дистанції.

Перед початком занять викладач повинен опитати учнів про самопочуття.

У разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів увесь клас має піти на самоізоляцію.

Дозатори з антисептиками повинні знаходитися тільки на вході в навчальний заклад. А надалі після кожного уроку діти повинні мити руки з милом.

Крім того, рекомендовано проводити всі заняття в одному кабінеті, а за можливості – на свіжому повітрі.

В свою чергу Міністерство освіти і науки спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запускає інформаційну кампанію «Школо, ми готові». Мета кампанії – проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19 у навчальному році 2020/2021. А також – залучити вчителів, батьків та учнів до використання та поширення найкращих практик безпечного навчання у новій реальності.