У КМДА нагадали, що школярі мають проходити медогляд кожного року

Діти від 7 до 17 років проходять медичний огляд не рідше одного разу на рік.

Як передає Укрінформ, про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, це передбачено наказом МОЗ України від 16.07.2010 № 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних класів".

Она отметила, что «первоклашки» должны посетить врача, с которым подписана декларация, накануне начала учебного года, а ученикам 2-11 классов Министерство здравоохранения рекомендует проходить медосмотр близко к дате дня рождения, или вместе с врачом выбрать другое удобное время.

Директор Департамента здравоохранения рассказала, что для большинства детей осмотр начинается и заканчивается у педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация. Он включает антропометрические измерения, проверку остроты зрения, проведение пробы Руфье (тест определяющий выносливость сердечно-сосудистой системы детей при физических нагрузках) и непосредственный осмотр. В случае необходимости врач назначит дополнительные лабораторные, инструментальные обследования или рекомендует консультацию узкого специалиста.

За результатами обов’язкового медичного-профілактичного огляду лікарем педіатром лікувально-профілактичного закладу за місцем спостереження учня видається батькам або іншим законним представникам "Довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, форма № 086-1/O". Ця довідка – висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, група із фізкультури, проведені щеплення.

Гінзбург порадила батькам не ставитися до медогляду як до формальності.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.