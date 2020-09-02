В Україні - 2 495 нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу помер 51 інфікований, загалом від початку епідемії летальних випадків 2 656.

За оновленими даними, одужали вже 58 817 осіб. За останню добу одужали 1015 пацієнтів.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у місті Києві (332) Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203) областях.

Читайте також: У світі кількість випадків коронавірусу наближається до 26 мільйонів

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу було зареєстровано 2 088 новий випадок зараження коронавірусом.

В Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони віднесено 21 адміністративно-територіальну одиницю України.

Фото: Андрій Скакодуб