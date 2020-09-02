У світі кількість випадків коронавірусу наближається до 26 мільйонів
Укрінформ
Станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужань.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу у світі було зафіксовано 8 650 нових випадків і 928 смерті. Найбільше у Мексиці - 6 476 випадків (606 036 загалом) і 827 смертей (65 241 загалом).
У США на сьогодні зареєстровано 6 257 571 випадок коронавірусу, у Бразилії 3 952 790, а в Індії - 3 766 108.
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