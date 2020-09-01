Папа Римський закликає списати борги найбільш враженим пандемією країнам

Папа Римський Франциск у вівторок у своєму спеціальному посланні закликав світову спільноту списати борги бідним державам, які особливо постраждали від пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, послання Папи розміщено на сайті Ватикану.

«Я повторюю свій заклик до списання боргів найбільш вразливим країнами на знак визнання наслідків медичної, соціальної та економічної кризи, з якими вони зіткнулися через COVID-19», - наголосив понтифік.

Також Папа нагадав про те, що глобальне використання природних ресурсів «південних країн» привело до появи «боргу», який тепер варто повернути, «відновивши справедливість».

«Історична експлуатація Півдня привела до появи екологічного боргу внаслідок розкрадання ресурсів та надмірного користування спільним екологічним простором для зберігання відходів – настав час відновлення правосуддя», - зазначив Папа Франциск.

Станом на вечір 1 вересня загальне число випадків коронавірусу в світі становить більше 25,7 мільйона. Кількість жертв COVID-19 перевищила 857 тисяч.

Найбільша кількість випадків підтверджена у США, Індії та Бразилії.

У низці країн світу також фіксується «друга хвиля» пандемії.

Фото: ANSA