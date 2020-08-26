Коронавірус загнав у крайню бідність близько ста мільйонів людей - Світовий банк

Через пандемію коронавірусу від 70 до 100 мільйонів людей, можливо, повернулися в крайню бідність.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Він також допустив, що «це число може зрости», якщо пандемія затягнеться або ситуація у зв'язку з нею посилиться.

Тому, як зазначив Малпасс, «вкрай важливо», щоб кредитори скоротили обсяг боргу бідних країн з групи ризику, пішовши далі зобов'язань дати відстрочку на погашення заборгованості.

Згідно з попередніми оцінками Світового банку, крайнє зубожіння через COVID-19 загрожувало 60 мільйонам осіб.