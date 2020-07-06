Низький пенсійний вік породжує бідність і є викликом економіці - експерт

Низький пенсійний вік є запорукою бідності і великим викликом економіці.

Таку думку під час онлайн-круглого столу в Укрінформі «Захист прав людей похилого віку» висловила кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко – провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи.

«Коли ми кажемо, що Україна входить до 30 країн з найстарішим населенням, йдеться про критерій віку в 60 років. Але ж в міжнародному порівнянні це вже не вважається похилим віком. Нам треба налаштовуватися й звикати, що похилий вік, який, як правило, асоціюється з пенсійним віком і закінченням працездатного віку – це насправді 65 років», - наголосила Ткаченко.

Вона вважає, що низький пенсійний вік – це не благо, а запорука бідності і ставить за приклад країни Європи й Центральної Азії, де пенсійний вік подолав позначку 63 роки.

«Потрібно ставити питання, що низький пенсійний вік – це не благо, а навпаки – це запорука бідності й що люди живуть мало. Загальна тривалість життя в Україні дуже коротка, як для Європи це вже непристойні показники. Низький пенсійний вік – це насправді дуже великий виклик для нашої економіки. У нас 55 років вважається передпенсійним віком. А хто буде працювати, створювати ВВП, що ми будемо перерозподіляти й з чого ми будемо платити пенсії?», - ставить риторичне запитання експерт, зазначаючи, що «наше нове покоління пенсіонерів збільшиться десь у півтора рази».

Як повідомлялося, з 1 квітня 2020 року в Україні було підвищено пенсійний вік для жінок до 59 років і 6 місяців. 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок і чоловіків зрівняється — 60 років.

Разом з тим для виходу на пенсію за віком у 2020 році жінкам і чоловікам необхідно мати не менше 27 років страхового стажу.

Зазначається, що з кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році необхідний страховий стаж становитиме 35 років.

Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років.

У разі відсутності необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 та 63 років, пенсію можна отримати після 65 років. Але для цього потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.