ПФУ спрямував на виплату пенсій липня ще 5,2 мільярда

ПФУ спрямував на виплату пенсій липня ще 5,2 мільярда

Інфографіка
Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій липня ще 5,2 млрд гривень.

Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook.

“6 липня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 5,2 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 8,9 мільярда гривень”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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