ПФУ спрямував на виплату пенсій липня ще 5,2 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій липня ще 5,2 млрд гривень.

Про це інформує Пенсійний фонд України у Facebook.

“6 липня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 5,2 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 8,9 мільярда гривень”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.